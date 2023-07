Guerre au Soudan: L’armée soudanaise va reprendre les pourparlers à Jeddah

Au moins 3000 morts

Plusieurs cessez-le-feu ont été conclus ces derniers mois sous l’égide des États-Unis et de l’Arabie saoudite, mais les médiateurs saoudiens et américains ont ajourné en juin les négociations après que les cessez-le-feu ont été systématiquement violés. «Une délégation des forces armées est retournée à Jeddah pour reprendre les négociations avec les rebelles des Forces de soutien rapide», a déclaré à l’AFP une source gouvernementale sous couvert d’anonymat, n’étant pas autorisée à parler aux médias. Les FRS n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat sur la reprise des négociations.

Médiateurs frustrés

A Khartoum, des témoins ont de nouveau fait état d’affrontements samedi, après une journée de violents combats qui ont laissé des panaches de fumée noire au-dessus de plusieurs quartiers de la capitale soudanaise. Selon l’ONU, près d’un million et demi de personnes ont déjà quitté Khartoum, et le conflit a déjà fait plus de trois millions de déplacés et réfugiés à travers le pays.