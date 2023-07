Niger: L’armée soutient les putschistes qui séquestrent le président Bazoum

L’armée a apporté jeudi son soutien aux militaires putschistes séquestrant le président nigérien Mohamed Bazoum, qui rejette le coup d’État et dont le siège de parti politique a été attaqué par plusieurs manifestants. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu’alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel miné par les attaques de groupes liés à l’État islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d’État depuis 2020.