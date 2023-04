Guerre en Ukraine: L’armée russe revendique des gains au nord et au sud de Bakhmout

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé vendredi la mise en alerte et des manœuvres surprises de la flotte russe dans le Pacifique, dans un contexte de rapprochement avec Pékin et de tensions avec l'Occident. Sur ordre du président Vladimir Poutine, M. Choïgou a indiqué que la flotte russe du Pacifique, basée à Vladivostok, en Extrême-Orient, allait travailler «dans des délais courts» sur des entraînements de combat dans des zones maritimes «proches et lointaines».