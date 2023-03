Caucase : L’Arménie craint un «génocide» au Karabakh

«Les dirigeants militaires et politiques de l’Azerbaïdjan préparent un nettoyage ethnique et un génocide du peuple du Nagorny Karabakh», a affirmé jeudi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors d’une réunion gouvernementale. «Les soldats de maintien de la paix russes sont des garants de la sécurité de la population de Karabakh et s’ils ne peuvent pas l’assurer, ils doivent eux-mêmes se tourner vers le Conseil de sécurité de l’ONU pour prévenir un génocide», a-t-il estimé.