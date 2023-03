Caucase : L’Arménie veut appeler l’ONU pour prévenir un «génocide» au Karabakh 

L’Arménie craint un «génocide» de ses citoyens de l’enclave du Nagorny Karabakh qu’elle se dispute avec l’Azerbaïdjan et veut en appeler à l’ONU.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. AFP

L’Arménie a affirmé jeudi vouloir recourir à l’ONU pour prévenir un «génocide» des Arméniens de l’enclave du Nagorny Karabakh qu’elle se dispute avec l’Azerbaïdjan, accusant les soldats de la paix russes de ne pas remplir leur rôle. Erevan accuse Bakou de bloquer depuis des semaines l’unique route reliant le Nagorny Karabakh à l’Arménie, provoquant une crise humanitaire, pour lancer «un nettoyage ethnique des Arméniens». Bakou rejette ces accusations.

«Les dirigeants militaires et politiques de l’Azerbaïdjan préparent un nettoyage ethnique et un génocide du peuple du Nagorny Karabakh», a affirmé jeudi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors d’une réunion gouvernementale. «Les soldats de maintien de la paix russes sont des garants de la sécurité de la population de Karabakh et s’ils ne peuvent pas l’assurer, ils doivent eux-mêmes se tourner vers le Conseil de sécurité de l’ONU pour prévenir un génocide», a-t-il estimé.

Nikol Pachinian a dit avoir ordonné au chef de la diplomatie arménienne Ararat Mirzoïan de lancer «des mécanismes internationaux pour prévenir un génocide, notamment dans le cadre de l’ONU». Ararat Mirzoïan est chargé de «commencer des négociations avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur le retour des Arméniens dans les territoires du Karabakh occupés par l’Azerbaïdjan et les régions voisines», a indiqué le Premier ministre.

Conflit meurtrier

Région montagneuse majoritairement peuplée d’Arméniens et ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à l’effondrement de l’Union soviétique, le Nagorny Karabakh continue d’empoisonner les relations entre Erevan et Bakou. Le premier conflit, au début des années 1990 au moment du démantèlement de l’URSS, qui a fait 30 000 morts, s’est soldé par une victoire arménienne avec le soutien de Moscou.

Mais l’Azerbaïdjan a pris sa revanche à l’automne 2020 à l’occasion d’une deuxième guerre, qui a fait 6 500 victimes et lui a permis de reprendre de nombreux territoires. Malgré la présence de militaires russes, les heurts au Karabakh et à la frontière azerbaïdjano-arménienne restent fréquents et menacent de faire dérailler la fragile trêve conclue après la guerre de 2020.

Mercredi, Bakou avait accusé Erevan d’avoir tiré sur ses positions à la frontière entre les deux pays du Caucase et dans la région de Nagorny Karabakh. L’Arménie se montre de plus en plus critique du rôle de la Russie, son allié traditionnel, un test pour l’influence régionale de Moscou, embourbé dans son invasion de l’Ukraine.