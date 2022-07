Cyclisme: L’arrivée du Tour de France à Longwy en vidéo

Nous avons reconnu pour vous les six derniers kilomètres de l’étape, à partir de l’entrée dans Longwy en provenance de Réhon, au pied de la côte du Pulventeux. Sur ce parcours difficile, les meilleurs puncheurs du peloton devraient s’exprimer, à commencer par Mathieu van der Poel ou Wout Van Aert, intenable depuis le départ du Danemark. L’entrée dans Longwy est prévue entre 17h05 et 17h35 ce jeudi et le passage sur la ligne d’arrivée à peine 10 minutes plus tard.