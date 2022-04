Guerre en Ukraine : L’arsenal nucléaire tactique, une option pour Moscou?

Après les menaces de Vladimir Poutine et les avertissements de la CIA, plusieurs experts se penchent sur les probabilités et les conséquences d’un tel scénario, tabou depuis 1945.

Une arme nucléaire tactique, plus petite en charge explosive que l’arme nucléaire stratégique (photo ci-dessus), est en théorie destinée au champ de bataille.

La question est encore revenue sur le tapis jeudi avec les avertissements de la CIA. La Russie peut-elle utiliser ses armes nucléaires tactiques dans le conflit en Ukraine? Le précédent serait extrêmement dangereux et briserait un tabou qui tient depuis 1945. L’hypothèse avait été évoquée peu après le déclenchement des hostilités, lorsque Vladimir Poutine avait indiqué avoir ordonné à ses généraux de «mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat».

Et le chef de la CIA, William Burns, vient de la brandir à nouveau, en évoquant le recours potentiel pour Moscou à des armes nucléaires tactiques ou de faible puissance. «Il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu’ils ont subis jusqu’ici d’un point de vue militaire», a-t-il fait valoir, tout en admettant n’avoir «pas vraiment constaté de signes concrets (...) qui pourraient aggraver» les inquiétudes occidentales sur ce dossier.