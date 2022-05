Etats-Unis: L’ascension de Poutine racontée dans une série

États-Unis : L’ascension de Poutine racontée dans une série

Le producteur ukrainien Alexander Rodnianski prépare un feuilleton dans le style de «House of Cards» sur le président russe.

La vie de Vladimir Poutine, et plus précisément la manière dont il est arrivé au pouvoir en Russie, sera au centre d’une série intitulée «All The Kremlin’s Men» («Les hommes du Kremlin», en français), a appris Variety. Produite par Alexander Rodnianski, elle se basera sur le livre du même titre écrit par le journaliste russe Mikhail Zygar, à partir d’entretiens menés avec des proches du président Poutine, qui a affirmé que renoncer à l’énergie russe était un suicide économique.

Selon le producteur ukrainien, la série racontera, à la manière de «House of Cards», «l’histoire réelle et horrible de la façon dont un homme a changé le monde et de comment il a réussi à le faire». «All the Kremlin’s Men» montrera au public international comment, étape par étape, l’esprit de Poutine s’est dissous dans les théories du complot, et comment les gens qui l’entourent ont exploité ses peurs profondes et sa méfiance à l’égard des valeurs occidentales qu’il a toujours considérées comme des mensonges cyniques», a jouté Rodnianski.