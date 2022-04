Israël : Deux morts dans une nouvelle attaque, l’assaillant palestinien tué

Les services de sécurité israéliens ont indiqué ce vendredi matin avoir tué l’auteur de l’attaque meurtrière la veille dans le centre de la métropole Tel-Aviv.

Après des heures de chasse à l’homme, la police israélienne a localisé et abattu vendredi un Palestinien ayant tué au moins deux personnes en plein coeur de Tel-Aviv, une attaque qui endeuille à nouveau Israël. «A la suite d’une nuit difficile et de longues heures de recherches par la police, les services de sécurité intérieurs et l’armée, nous avons réussi ce matin (...) à resserrer l’étau autour du terroriste qui a été tué dans un échange de tirs», a déclaré le commissaire en chef de la police, Yaacov Shabtai.