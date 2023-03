Au Luxembourg: Que vaut l'outil qui vous aide à remplir votre déclaration d'impôts?

Un an après, les autorités en tirent un bilan positif. «L’assistant MyGuichet pour la déclaration digitale a connu un franc succès l’an dernier», résume une porte-parole. Il aurait «fonctionné aisément depuis son lancement», «sans problème majeur» et donc sans gêner les déclarations des personnes et entreprises. «Comme pour toute première version d’un programme informatique, le nouvel assistant n’était pas exempt de petits bugs, dont les ajustements et corrections ont été réalisés immédiatement».