Laura Zuccoli : «L’ASTI peut compter sur l’engagement de plus de 300 bénévoles»

LUXEMBOURG – L’ancienne présidente et directrice de l’ ASTI est l’invitée de la «Story» sur «L'essentiel Radio» toute la semaine.

L’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI) a été créée en 1979 et a pour but de développer des projets sur la thématique du vivre ensemble au Luxembourg. « On essaye d’en déduire des conclusions que nous formulons en revendications politiques, voire en propositions politiques, pour qu’il y ait des changements», assure Laura Zuccoli, directrice et présidente de l’asbl pendant douze ans.