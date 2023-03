Conseil culinaire : L’astuce imparable pour ne plus faire brûler votre riz

Une journaliste américaine du New York Times dévoile comment réussir la cuisson du riz à coup sûr. Spoiler: c’est simplissime.

Priya Krishna, journaliste culinaire au New York Times, explique comment ne pas rater la cuisson du riz.

«Je suis incapable de réussir la cuisson de mon riz, il brûle à chaque fois. Du coup, je n’en fais plus», «Il crame systématiquement donc j’ai laissé tomber. Je suis passé dans la team pâte»: si comme de nombreuses personnes, la cuisson du riz vous a traumatisés à vie – au point d’avoir rayé définitivement cet aliment de votre liste de courses – une astuce révélée par Priya Krishna, journaliste gastronomique au New York Times, pourrait bien vous réconcilier avec cette céréale.

La magie du micro-ondes

L’astuce de la journaliste américaine pour cuire son riz à la perfection? Le micro-ondes: «Je le fais cuire au micro-ondes non pas parce qu’il lui donne un goût particulier, mais parce que c’est l’un des moyens les plus pratiques d’obtenir un riz toujours bien cuit», explique-t-elle dans un article publié le 21 février sur le site Internet du New York Times.