László Kovács veut pouvoir traquer les fraudeurs

Le commissaire européen à la fiscalité n'en démord pas: le Luxembourg et l'Autriche doivent accepter l'échange automatique d'informations fiscales.

Il a redit dimanche journal suisse Le Temps que c'était «la seule norme acceptable par l’Union européenne». «Il faut bien avoir en tête le but de l’opération. Il ne s’agit pas seulement de localiser les avoirs non déclarés des ressortissants communautaires. Il s’agit aussi d’identifier les flux financiers: de savoir d’où vient l’argent et où il va, pour permettre ensuite au fisc national de faire son travail», explique-t-il.