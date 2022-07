Formule 1 : L’attitude surréaliste d’un steward lors du Grand Prix d’Autriche

Tout se passait bien pour Carlos Sainz durant le Grand Prix d’Autriche. Contrairement à la course sprint de la veille et au Grand Prix de Silverstone, pas de bataille en piste avec son coéquipier Charles Leclerc, susceptible de faire perdre de précieuses secondes aux deux Ferrari dans leur lutte avec Max Verstappen. Au 58e tour, Sainz s’apprêtait même à doubler Verstappen pour le gain de la deuxième place. Et là, catastrophe, son moteur le lâchait. Des volutes de fumée s’échappaient de l’unité de puissance avant de faire place à de véritables flammes une fois la voiture numéro 55 à l’arrêt. Ce qui a suivi a relevé du tragicomique.