Meurtre de Shinzo Abe: L’audience annulée en raison d’une pétition dans un colis suspect

La police locale a indiqué avoir été prévenue quand l’objet a fait sonner un détecteur de métaux, et l’avoir déplacé dans une zone ouverte, où des démineurs équipés de tenues protectrices ont procédé à des investigations. «Mais aucun explosif ni aucune substance dangereuse n’ont été trouvés», a déclaré un porte-parole de la police à l’AFP, sans donner plus de détails.

«J’ai envoyé les signatures dans l’espoir qu’elles soient vues par le plus grand nombre possible de parties intéressées», a déclaré à la NHK l’initiateur de la pétition, dont l’identité n’a pas été révélée. Comme l’ensemble «était épais et qu’il pleuvait, j’ai mis les signatures dans des boîtes en carton… Je n’ai jamais eu l’intention d’entraver la justice», a ajouté cette personne, qui selon l’agence Kyodo a elle-même contacté la police après avoir appris que son colis avait déclenché une alerte de sécurité. Le tribunal et la police ont refusé de confirmer ces informations.