Concours de beauté: Laura, 18 ans, est la nouvelle Miss Tourisme Luxembourg

Elles étaient treize finalistes et il ne devait en rester qu'une. C'est Laura Bombardella qui a été élue, samedi soir au Mamer Schlass, Miss Tourisme Luxembourg 2022. La jeune fille de 18 ans a été désignée par un jury et le public, au terme d'une soirée-spectacle qui fut «un grand succès», a expliqué Giuseppe Castellaneta, organisateur de ce concours de beauté.

Laura Bombardella succède à Rim Khamlichi et sera chargée de promouvoir, durant un an, les richesses du Luxembourg. Originaire de Tétange, la lauréate est étudiante. Luxembourgeoise, elle parle six langues et avait confié aimer les voyages, la politique ou encore le tennis.