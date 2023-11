Laurence est confrontée chaque jour à l'imprévu

«Je fais partie de l'équipe (9 personnes au total) de support pour le département des réseaux de télécommunications, poursuit la femme de 33 ans. Nous supervisons le bon fonctionnement des réseaux fixe (fibre et cuivre) et mobile (2G, 4G et 5G) de POST ainsi que les infrastructures y afférentes». Laurence Lampecco explique qu'aucune journée ne se ressemble, dans la mesure où un incident technique «peut apparaître à tout moment».