Match de qualification pour l'Euro 2012 : Laurent Blanc écarte Toulalan et Abidal

Seuls neuf joueurs qui participaient au Mondial en Afrique du Sud ont été retenus pour les deux matches de l'équipe de France contre la Biélorussie (3 septembre) et la Bosnie (7 septembre).

Laurent Blanc a décidé de faire revenir certains mutins pour les match des 3 et 7 septembre. (dr)

L'attaquant Florent Malouda (Chelsea) effectue son retour dans le groupe des 21 joueurs de l'équipe de France retenus pour affronter le Bélarus et la Bosnie-Herzégovine les 3 et 7 septembre. Eric Abidal et Jérémy Toulalan sont les grands absents de cette sélection.

Au total, ce sont neuf joueurs ayant participé au Mondial-2010 qui effectuent leur retour en bleu. Laurent Blanc avait décidé de se passer de leurs services pour son premier match, le 11 août en Norvège (défaite 2-1), pour marquer sa désapprobation avec la grève de l'entraînement du 20 juin.