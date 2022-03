Laurent de Secret Story «nettoie ses vinyles»

Le prêtre de l’émission de TF1 rêvait de chanter. Nous, un peu moins. Mais, surfant sur la vague de sa sortie de l’émission, il sort un titre et nous propose un clip.

On avait eu un avant goût de son talent pendant l’émission où il avait chanté avec son idole Francis Lalanne puis lors d’une de ses prestations dans un supermarché. Aujourd’hui, il nous bombarde un clip qui a un étrange goût de «c’est mon copain Marco qui l’a fait».

On voit Laurent perché dans un arbre ou tout habillé dans une piscine, entouré de bimbos (qui a dit cruches ?), qui nettoie des vinyles. Le pire, c’est que ça peut marcher. Vous l’écoutez une fois et vous vous surprenez déjà à siffloter la rengaine. Les «papillons de lumière» et Cindy Sander ont du souci à se faire…