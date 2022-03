BGL Ligue : Laurent Jans vers une prolongation

Le contrat de l'international luxembourgeois arrive à échéance à l'issue de l'actuelle saison. Mais le joueur souhaite poursuivre l'aventure avec le Fola.

En fait, les dirigeants du club eschois ont déjà entamé les discussions avec l’international. Et franchement, ce n’est pas le dossier le plus compliqué qu’ils aient à traiter. «La logique voudrait que je continue, sourit-il, je me sens très bien au Fola. Le groupe est sain et le staff technique très à l’écoute. Je ne vois pas pourquoi je changerai».