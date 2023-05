Laurent Luyat tacle Marion Bartoli et ses propos «pas très élégants»

Qui dit Roland-Garros dit Laurent Luyat et ce depuis 20 ans cette année (après avoir pris la suite de Gérard Holtz). Le présentateur qui jongle avec les matches depuis la terrasse du court Philippe-Chatrier est au service des chaînes publiques pour faire vivre au mieux le tournoi aux téléspectateurs. Il n'a donc pas vraiment apprécié la sortie de Marion Bartoli, sur le service public, alors qu'elle avait commenté les matches sur France 2 et France 3 en 2020 avant de basculer sur Prime Video.

L'année dernière, durant la polémique concernant le match Nadal-Djokovic diffusé sur Prime et non sur le service public, l'ex-championne avait rétorqué à la présidente de France Télévisions: «Delphine (NDLR: Ernotte) est très gentille, mais France Télévisions réduit de plus en plus leurs heures de diffusion. Les gens se plaignent parce qu’il y a beaucoup de publicité. Les matchs sont réduits, ils mettent des plateaux où ils invitent des personnalités qui n’ont rien à voir avec le tennis. Les gens préféreraient continuer à regarder le match», avait-elle déclaré au micro d’Europe 1, indiquant: «Il était totalement logique que Prime Video ait ce match».