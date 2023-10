Laurent Schley «Il n'y a pas de loup résidant au Luxembourg, mais ça va venir»

La séquence du 23 octobre

Le retour du loup au Luxembourg date de 2017, explique le directeur adjoint de l'Administration de la nature et des forêts (ANF). «Quelques moutons avaient été tués, ajoute-t-il. On a fait des tests génétiques sur ces proies (on a pris des échantillons au niveau des morsures). Les résultats ont démontré que les morsures provenaient d'un loup, qui venait des Alpes. Il a passé environ un mois sur le territoire, selon les photos prises».