Après 7 ans d'amour : Laury Thilleman et Juan Arbelaez, c'est fini

Ils formaient le couple le plus sympa de la sphère people française: l'ex-Miss France et le cuistot de Top Chef ont annoncé leur rupture ce mardi.

«Oh non pas eux!»: Certains n'en croiront sans doute pas leurs yeux lorsqu'ils liront cette info people. Laury Thilleman et Juan Arbelaez, ensemble depuis 7 ans, ont rompu alors qu'ils s'affichaient toujours plus complices que jamais. Le couple solaire que t'aurais voulu inviter à ton apéro du samedi ou à ton barbecue du dimanche.

Les deux ex-amoureux ont annoncé la nouvelle simultanément sur leur Instagram respectif. «Afin de couper court à toutes rumerus et articles nausésabonds, je souhaitais vous partager qu'après 7 ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément», a érit la Bretonne de 30 ans.

«La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageronts reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce». Et de conclure: «Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon cœur. Merci pour ce chemin parcouru, merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage». De son côté, le chef a indiqué que Laury «sera pour moi un exemple de joie, force et détermination et je ne garderai en tête que des souvenirs lumineux».