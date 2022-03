L’Australie à nouveau menacée par les flammes

Des dizaines d'habitants ont quitté leurs habitations face aux feux qui menacent de nouveau des villages au sud-est. Début février, 209 personnes ont péri dans les incendies.

Les feux qui n'ont pas été totalement éteints, pourraient en effet être ravivés par une combinaison de vents forts et de températures en hausse, ont indiqué les services de lutte contre les incendies, alors que près de 3 500 pompiers tentent de contrôler quatre incendies qui font encore rage dans le sud-est du pays.

Un refuge ouvert à Lilydale, à 40 km de Melbourne, capitale de l'Etat de Victoria, accueillait lundi plus de 100 personnes qui ont quitté leurs maisons. Selon Lindsay Jahn, un commerçant, plus de 70% des 2 500 habitants de sa commune de Warburton, ont préféré fuir face à la menace des flammes.

"J'espère que les tragiques incendies d'il y a deux semaines ont poussé les gens à prendre une décision plus rapidement", a-t-il témoigné sur le site internet du Herald Sun. L'état d'alerte incendies a été porté à son maximum dans plus d'une douzaine de communes et les services d'incendie ont averti que la situation pouvait évoluer très vite.