Justice : L’Australie ne contestera pas l’extradition de Julian Assange aux Etats-Unis

Le tribunal de Westminster Magistrates à Londres a rendu mercredi une ordonnance d’extradition vers les États-Unis, où le ressortissant australien sera jugé pour la publication d’une série de dossiers classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Julian Assange se bat depuis plus de dix ans pour éviter d’être extradé.

L’Australie ne contestera pas l’extradition vers les Etats-Unis du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, et fait confiance au système judiciaire britannique, a déclaré jeudi un ministre. Le tribunal de Westminster Magistrates à Londres a rendu mercredi une ordonnance d’extradition vers les États-Unis, où M. Assange, ressortissant australien, sera jugé pour la publication d’une série de dossiers classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.