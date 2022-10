Diplomatie : L’Australie renonce à reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a affirmé que la question du statut de Jérusalem devait être résolue dans le cadre de négociations de paix entre Israël et le peuple palestinien et non dans le cadre de décisions unilatérales. «Nous ne soutiendrons pas une approche qui compromet cette perspective», a-t-elle déclaré, ajoutant que «l’ambassade d’Australie a toujours été, et reste, à Tel-Aviv».