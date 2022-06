Sous-marins français : L’Australie va payer 555 millions d'euros à Naval Group

L’Australie va verser 555 millions d'euros à Naval Group pour avoir rompu le gigantesque contrat des sous-marins français en septembre 2021.

L’Australie a dévoilé samedi un accord de compensation massive avec le fabricant français de sous-marins Naval Group, mettant un terme financier à un conflit qui a envenimé les relations entre Canberra et Paris pendant près d’un an. Le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que l’entreprise française avait accepté un «règlement juste et équitable» de 555 millions d'euros (584 millions de dollars), pour la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros, qui avait occasionné une crise diplomatique entre Paris et Canberra en septembre 2021.