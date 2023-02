TGV Colmar-Paris immobilisé : L’auteur des propos menaçants sera jugé en avril à Metz

METZ – L'auteur de propos jugés menaçants vendredi dans un TGV Colmar-Paris, entraînant l’immobilisation et la fouille de la rame, sera jugé en avril à Metz pour «menace de destruction» et usage de stupéfiants.

L’auteur de propos jugés menaçants vendredi dans un TGV Colmar-Paris, entraînant l’immobilisation et la fouille de la rame, sera jugé en avril à Metz pour «menace de destruction» et usage de stupéfiants, a-t-on appris samedi auprès du parquet. Laissé libre sous contrôle judiciaire, cet homme de 24 ans sera jugé en correctionnelle le 14 avril à 08h30, a indiqué à l’AFP le procureur de la République Yves Badorc.

Il comparaîtra pour «menace de destruction dangereuse pour les personnes» et «usage de produits stupéfiants», des faits respectivement passibles de six mois et d’un an d’emprisonnement, a-t-il ajouté. Les analyses ont en effet fait état d’une consommation de cocaïne «qu’on peut présumer contemporaine» des faits, a précisé le magistrat. Il est «sous curatelle renforcée» et le psychiatre qui l’a vu lors de sa garde à vue a jugé son discernement «altéré», a-t-il expliqué.