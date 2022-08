États-Unis : L’auteur d’un appel anonyme à la police n’avait rien d’un humain

Un capucin vivant dans un zoo californien a semé le trouble en s’emparant du téléphone portable du personnel et en s’amusant avec.

Les policiers du comté de San Luis Obispo (Californie) auront une sacrée anecdote à raconter lors de leurs prochains repas de famille. Samedi soir, le commissariat a reçu un appel d’urgence, mais personne n’était au bout du fil. Les opérateurs ont alors tenté de rappeler le numéro, en vain. Après avoir localisé le téléphone ayant émis l’appel, des policiers se sont rendus au Zoo to You à Paso Robles, pour s’assurer que tout allait bien.

«On nous a expliqué que les capucins sont très curieux, qu’ils attrapent tout et n’importe quoi et qu’ils commencent à toucher les boutons», s’amuse le bureau du shérif sur Facebook, dans un post truffé de jeux de mots. «Route est un peu gênée par toute cette histoire, mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir», peut-on lire sur le réseau social.