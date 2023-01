Luxembourg: «L’Autofestival demeure LA référence»

«L’Autofestival constitue un moment très important, tant pour notre business, que pour le grand public, car il reste clairement le meilleur moment pour acheter un véhicule: les remises y sont beaucoup plus importantes et les financements plus intéressants, d’autant plus que les banquiers et les assureurs jouent le jeu». Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles et de la Mobilité (Fedamo) se veut positif quand il préface la 59e édition de l’événement.