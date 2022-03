Hygiène corporelle : Laver son nombril, est-ce vraiment nécessaire?

Certains le nettoient tous les jours, d’autres le négligent. Un dermatologue explique quelle est l’approche adéquate.

Ce petit creux au centre de l’abdomen est un stigmate de la vie. C’est un souvenir de notre naissance sous forme de cicatrice indélébile. La première, à vrai dire. Et pourtant, on a tendance à l’oublier. Même quand on se lave. Certaines personnes nettoient leur nombril tous les jours, d’autres le négligent.