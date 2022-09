Mort d’Emiliano Sala : L’avion avait l’air «dangereux», selon le pilote

«Cet avion doit retourner au hangar»

Dans un message vocal laissé à un ami pilote, que la BBC a obtenu et diffusé dans un podcast consacré à l’affaire, David Ibbotson émet des doutes sur la sûreté de l’appareil, après le vol aller entre Cardiff et Nantes. «Je suis allé chercher un footballeur à Cardiff. Ils m’ont confié la tâche de le récupérer dans un avion dangereux», avait confié David Ibbotson à son ami Kevin Jones, la veille de l’accident. «D’habitude, j’ai mon gilet de sauvetage entre les sièges, mais demain, je le porterai, c’est sûr».

Plus inquiétant encore, David Ibbotson, qui n’était en réalité pas qualifié pour piloter l’appareil, explique avoir entendu «une détonation» dans l’avion en plein vol, lors de ce trajet aller. «J’étais en train de voler et puis ''boum''», a-t-il raconté à son ami. «Je me suis dit: ''qu’est-ce qui ne va pas?'' Alors j’ai vérifié mes paramètres, tout était bon et il volait toujours, mais ça a attiré mon attention». «Cet avion doit retourner au hangar», avait conclu le pilote, après s’être rendu compte que la pédale de frein gauche ne fonctionnait pas, lorsqu’il a atterri à Nantes Atlantique.