Droits au Luxembourg: L’avortement «pourrait aussi être menacé chez nous»

La décision de la Cour suprême américaine de mettre fin au droit fédéral à l’avortement montre que «les droits des femmes ne sont jamais acquis», assure Ainhoa Achutegui, présidente du conseil d’administration du Planning familial. Selon elle, le Luxembourg ne serait à l’abri de rien: «Aux États-Unis, trois personnes très radicales (NDLR: les trois nouveaux juges nommés par Donald Trump) ont pu revenir sur ce droit, donc c’est toujours possible. Oui, l'avortement pourrait aussi être menacé au Luxembourg».

Elle note «une poussée des sectes évangéliques et des chrétiens radicaux» dans de nombreux pays. Si «le Luxembourg est pour l’instant épargné par l’extrême droite radicale, cela peut changer très rapidement», craint-elle. Le Planning entend se mobiliser, avec une manifestation mardi à 12h30 devant l’ambassade américaine. Ainhoa Achutegui se réjouit du soutien du Premier ministre Xavier Bettel, selon lequel rendre les avortements illégaux «ne va pas sauver des vies, mais tuer des femmes». Il a évoqué «une injustice sociale et économique». Le Planning familial, tout comme l’ancien ministre socialiste Alex Bodry, appellent à «inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution». Franz Fayot, ministre de l’Économie et de la Coopération, évoque «un retour aux périodes sombres».