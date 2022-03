Suspicion en Grande-Bretagne : Lavrov: la fille de sa maîtresse a payé cash son appart de luxe

Le gouvernement britannique a affirmé vendredi qu'il pourrait saisir prochainement un luxueux appartement acheté cash par une jeune femme liée au ministre russe des Affaires étrangères.

Le projet de loi sur la criminalité économique, dont la discussion au Parlement a été accélérée après l'invasion russe de l'Ukraine, permettra de sanctionner plus facilement les cas de «richesse inexpliquée» appartenant à des personnes n'ayant pas de source connue de revenus légitimes. Polina Kovaleva, 26 ans, fille de Svetlana Polyakova qui serait la maîtresse de longue date de M. Lavrov, pourrait faire partie des personnalités visées dans ce cadre.

«La propriété peut être saisie légalement dès maintenant»

Vendredi, le ministre britannique des Technologies Chris Philp a affirmé suivre le cas de près, soulignant que la future loi permettrait de faciliter de telles sanctions. Elle ciblera «des gens qui viennent à Londres, un peu comme (Polina Kovaleva), et achètent une propriété à quatre millions de livres sans en avoir apparemment les moyens», a détaillé le ministre.

Des avocats «très procéduriers

M. Philp a aussi défendu son gouvernement concernant le cas de Roman Abramovitch, après que des députés de la majorité eurent critiqué la lenteur des sanctions prises à l'encontre du propriétaire russe du club de football de Chelsea. «Ces oligarques russes ont des avocats très onéreux. Ils sont très procéduriers», a-t-il affirmé. «C'était très important de s'assurer que c'était fait de manière totalement incontestable et légalement défendable».

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, Londres a sanctionné plus de 200 des personnes, entités et filiales les plus importantes de Russie.