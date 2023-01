Glissement de terrain : L’axe routier principal entre la Colombie et l’Equateur coupé

Un pan de montagne s’est affaissé dans l’est de la Colombie, sans faire de victime, et a coupé – pour au moins un mois – l’axe routier principal avec l’Équateur, a annoncé jeudi soir le président Gustavo Petro. «La seule route goudronnée qui existait» entre le sud et le centre de la Colombie, la panaméricaine qui «nous relie à l’Amérique du Sud» n’existe plus, a déploré M. Petro depuis la municipalité de Rosas (sud-ouest), où plusieurs maisons ont été emportées lors de ce gigantesque glissement de terrain survenu dans la nuit de lundi à mardi. Les autorités avaient évacué 700 personnes de manière préventive.