Nagorny Karabakh: L’Azerbaïdjan accuse l’Arménie de tirs à la frontière

Les drapeaux de l’Arménie (à droite) et du Nagorny Karabakh flottent.

L’Azerbaïdjan a accusé mercredi l’Arménie d’avoir tiré sur ses positions à la frontière entre les deux pays du Caucase et dans la région de Nagorny Karabakh, disputée par Bakou et Erevan depuis plus de trente ans. Cette déclaration intervient alors que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a indiqué la veille s’être plaint auprès de Vladimir Poutine de «problèmes» avec la force de maintien de la paix russe qui n’arrive pas à enrayer l’aggravation des tensions avec l’Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh.