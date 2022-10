Asie centrale : L’Azerbaïdjan libère 17 prisonniers de guerre arméniens

Alors que Moscou est de plus en plus isolé sur la scène internationale depuis son invasion de l’Ukraine fin février, les États-Unis et l’Union européenne ont pris un rôle majeur de médiateurs dans le processus de normalisation entre Bakou et Erevan. «J’apprécie grandement les efforts des États-Unis pour aider au retour de nos 17 prisonniers de guerre», a déclaré Nikol Pashinian sur Twitter, ajoutant espérer de nouveaux «progrès pour résoudre les questions humanitaires et établir la paix dans la région».