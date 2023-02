Déclaration d’impôt 2023 : Vaut-il la peine de faire une déclaration d'impôts ?

La déclaration d'impôt n'est obligatoire que dans certaines conditions pour les salariés ou les retraités. Dans tous les autres cas, on est libre de faire une déclaration d'impôts. Cependant, pour les assurances ou d'autres produits financiers par exemple, cela permet une déduction fiscale et peut donc être avantageux.

Qui (résidents et non-résidents) est tenu de faire une déclaration d’impôt?

•Toute personne ayant plusieurs revenus (salaires ou pensions) dont le montant cumulé dépasse 36.000 € pour les contribuables en classe 1 et 2, respectivement 30.000 € pour les contribuables en classe 1A;

•Toute personne dont le revenu imposable est supérieur à 11.265 € et qui comprend plus de 600 € de revenus qui n’ont pas été soumis à la retenue d’impôt au Luxembourg;

•Toute personne dont le revenu imposable comprend pour plus de 1.500 € des revenus qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers;

•Toutes les personne dont le revenu est imposable par le chef de famille ayant opté conjointement pour l’imposition collective, ne vivant pas en fait séparés, dont l’un est contribuable résident et l’autre est une personne non-résidente ;

•Toute personne dont le revenu imposable comprend pour plus de 1.500 € des revenus nets passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes;

Pourquoi faire une déclaration si on n’est pas obligé?

•pour déduire certains frais comme les dépenses spéciales (p.ex. cotisation d’épargne-logement ou des primes d’assurance, intérêts débiteurs d’un prêt à la consommation, rentes payées dans le cadre d’un divorce, dons faits à des organismes d’utilité publique ou à des organisations non gouvernementales de développement, etc.) ou encore les charges extraordinaires (frais de maladie, d’invalidité à charge du contribuable, etc.);