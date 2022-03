Info : Le 11 août, jour le plus «chiant» de l’année

Les journalistes de lessentiel.lu peinent à trouver des sujets intéressants pour leurs internautes et pour cause: le site rue89 a baptisé ce mercredi, journée la plus pénible pour les médias qui tentent de suivre une actu plutôt morte…

Le jour médiatique le plus chiant de l'année selon rue89 tombe ce mercredi. Au Luxembourg comme ailleurs, l’actualité se fait plutôt pauvre. Depuis ce matin, on vous a notamment proposé le transfert de Carvalho au Real ou encore la première photo du mariage de Robbie Williams, c’est pour vous dire comme ça bouge… Côté infos locales, on se réjouirait presque qu’une panthère noire pointe le bout de son nez devant la rédaction histoire de pouvoir prendre quelques photos…

En France aussi, les médias rament. Il n’y a qu’à regarder les JT de 13h de France 2 et de TF1 : les premiers interrogent les clients des taxis parisiens pour savoir s’ils sont râleurs tandis que les seconds s’inquiètent des pèlerins qui ne trouvent pas la route de Lourdes malgré leur GPS…

Mieux demain?

Rue89 a demandé a ses internautes de participer à cette journée «chiante» en envoyant leurs contributions. C’est comme cela qu’on apprend qu’à Quimper, il y a pénurie de coton-tiges ou que les journalistes de La Provence se sont interrogés : «Qui sert le meilleur apéro du Vieux-Port?»

Ça ira mieux demain... Ou pas! Mardi, le JT de TF1 n'était pas très inspiré et proposait un reportage délicieux dans tous les sens du terme: Ginette prépare de bons beignets pour Sarkozy quand il rentre du vélo...