Prochainement : «Le 11e trou», un porno sur l'affaire Woods

L'une des maîtresses du champion de golf va jouer son propre rôle dans un film porno évoquant sa relation secrète avec le sportif et qui sortira le 17 mai.

La jeune femme jouera son propre rôle, celui de la maîtresse de Woods, et dévoilera les détails les plus croustillants de leur relation de trois ans. En jetant un œil aux SMS que l’actrice avait dévoilés sur son site web, on peut imaginer la teneur de ce film.