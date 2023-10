L'un des plus gros «Creative Hubs» d'Europe est au Luxembourg et fête ses 10 ans

Le 1535° Creative Hub de Differdange accueille désormais 500 emplois, dans les médias, le cinéma, la musique, l'art, la mode… des créatifs dans des domaines divers et variés. Tous ouvrent d'ailleurs leurs portes ce week-end pour démontrer l'importance prise par le site. «On n'a rien inventé, c'est clair, mais nous sommes devenus l'un des plus gros Creative Hubs en Europe», confirme Tania Brugnoni, sa directrice, aujourd'hui à la tête d'une équipe de huit personnes et présente depuis l'origine du projet.

Differdange reçoit constamment des demandes d'informations d'autres communes du pays, mais aussi venues de France, d'Allemagne… «Nous avons mis au point un espace de création, une base qui est financièrement abordable pour les locataires, pour accompagner l'entrepreneuriat», ajoute Guy Altmeisch. «C'est la plus grande fierté, avoir pu aider depuis dix ans tous ces talents en leur proposant un endroit où exercer», glisse Tania Brugnoni. Et les entreprises, qu'elles aient plus ou moins de cinq employés, sont invitées à rester et à s'épanouir ici. Le turnover est d'ailleurs très limité depuis dix ans et les trois grands bâtiments, comportant un total de 80 espaces de travail, sont constamment occupés à 95%.