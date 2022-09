Du grand spectacle à Pétange: Le 1er Supercross du Luxembourg fait un carton

Une ambiance à l’américaine avec des hits qui envoient du lourd et des tribunes pleines à craquer. Malgré le froid du début de l’automne et quelques petites averses, le public a massivement répondu présent pour le tout premier Supercross du Luxembourg, organisé vendredi et samedi sur les hauteurs de Pétange au site Carena. Avec 1 400 personnes samedi soir, et près de 800 spectateurs vendredi soir, le Supercross organisé à Pétange a visiblement répondu à une forte attente au Grand-Duché et dans les régions frontalières limitrophes.