EuroMillions : Le 2e plus gros gagnant de l’histoire a presque tout donné

Le Français qui a remporté la somme mirobolante de 200 millions d’euros en 2020 a décidé de verser presque l’intégralité de son gain pour l’environnement.

Son existence a basculé un jour de décembre 2020. En remportant la somme hallucinante de 200 millions d’euros à l’EuroMillions, Guy* est devenu le deuxième plus gros vainqueur de l’histoire du jeu. Le Français aurait pu choisir de changer complètement de vie, mais il a préféré faire une bonne action. Selon Le Parisien, l’homme a en effet décidé de verser la quasi-totalité de son gain à la fondation qu’il a créée il y a un an dans la plus grande discrétion. Baptisée Anyama, cette organisation œuvre pour la protection de l’environnement.