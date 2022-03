Festival à Esch : Le 7e Sonic Visions a tenu ses promesses

ESCH-BELVAL - Entre jeudi et samedi, près de 4 000 personnes étaient

venues faire le plein de musique, pour la septième édition du Sonic Visions.

En fin de soirée, samedi, plusieurs choix s’offraient au public du Sonic Visions. Et notamment aller dégourdir des jambes ankylosées grâce à la house énergique et organique de Fritz Kalkbrenner, ou encore secouer frénétiquement ses cervicales aux sons metal puissants de Scarred et Cosmogon. Parmi les têtes d’affiches et les nombreuses découvertes proposées à l’occasion de cette septième édition, il était difficile de ne pas trouver chaussure à son pied, ce week-end. Quatre scènes, et plus de trente groupes étaient en effet à l’honneur.