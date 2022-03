Automobile : Le 80e Salon automobile de Genève ouvre mardi

Sur fond

de crise et de tendance verte, Genève présente une centaine de

«premières» mondiales ou européennes.

Dans un contexte d’incertitude et de concurrence toujours plus vive, les constructeurs poursuivent le renouvellement et l’extension de leurs gammes. Genève continuera à faire la part belle aux véhicules électriques et hybrides, et aux innovations technologiques. Mais le salon aura aussi pour arrière-plan les déboires de Toyota, contraint de rappeler neuf millions de véhicules. Il accueille 250 exposants de trente pays et 700marques, selon ses organisateurs, qui attendent entre 650 000 et 700 000 visiteurs à partir de mardi.