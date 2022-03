Le All Star a tenu ses promesses

Le All Star, organisé samedi

à Contern, a offert une soirée spectaculaire aux 1 300 spectateurs venus garnir la salle.

Outre le concours de tirs à trois points remporté par Michel Weyland (BC Mess) devant l'Américain du T71 Tim Withworth et le concours de dunks que s'est adjugé Eric Bissener (Contern), le All Star 2008 a proposé deux rencontres de haute volée.

La soirée a également permis aux meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison dernière d'être primés. Il s'agissait de Nelson Delgado et Travis DePree chez les hommes, de Krisztina Bernath et Lisa Lee chez les femmes et de Paul Schlté, et Frank Baum du côté des coaches.