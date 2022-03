Le b.a.-ba du «comment devenir luxembourgeois»

LUXEMBOURG - Le rapporteur du projet de loi sur la nationalité,

Laurent Mosar, répond à vos questions.

Comment devenir luxembourgeois? Les internautes se posent maintes questions sur les conditions à venir.

Le projet devant être voté par les députés le 15 octobre, «la loi pourrait entrer en vigueur vers janvier», estime Laurent Mosar. Les candidats à la nationalité pourront alors aller voir leur officier d’état civil avec leur dossier complet sous le bras pour rentrer leur demande sous les nouvelles conditions.

Mais comme la future loi requiert des demandeurs d’avoir passé un test de langue et des cours d’éducation civique, le rapporteur conseille de se renseigner dès aujourd’hui sur les cours existants. «Pourquoi un test de luxembourgeois alors que le pays compte trois langues?», demande Ludo. «Parce qu’avec la nationalité, vient le droit de vote obligatoire», répond Laurent Mosar. «Et que la campagne est en luxembourgeois».

«Et si on a fait sa scolarité au Luxembourg, doit-on passer le test de langue et les cours d’instruction civique?», renchérit Alex W. «Non», répond le rapporteur «pas si l’on a été scolarisé sept ans ou plus au Luxembourg ou si l’on est arrivé avant 1984».

Ce qui va changer

De législative la procédure deviendra administrative. Et le temps de traitement de la demande ne pourra plus excéder huit mois. Ce qui facilitera sans doute la vie aux demandeurs comme Bouraoui El Khal et Aboud Ouided qui ont déposé leur demande il y a dix ans et attendent encore des nouvelles.

Le délai de résidence obligatoire passe lui de cinq à sept ans. Pour introduire sa demande, Julia, réfugiée depuis 2002, régularisée en 2005, devra attendre 2012.

«Et le mariage donne-t-il droit à la nationalité ?», demande Rogers Laver. Non, avec la future loi, l’acquisition de la nationalité par option disparaît. «La question a donné lieu à de grandes discussions», explique le rapporteur, «mais si nous avions gardé l’option, il aurait fallu l’appliquer à tous les mariés et les concubins».

En revanche, la future loi introduit un élément de droit du sol. Les enfants de deuxième génération pourront acquérir automatiquement la nationalité luxembourgeoise.

Double nationalité

Autre nouveauté, et de taille, la future loi autorise la double nationalité. Mais attention! ça ne fonctionne que si le pays d’origine lui-même la reconnaît. «Et si j’avais la double nationalité, mes enfants l’auraient-ils aussi automatiquement ?», demande ff. «Oui», répond le rapporteur, «la situation est la même que pour un enfant de parent luxembourgeois. Et à sa majorité, celui-ci décidera s’il veut garder les deux nationalités». Et «si on opte pour la double nationalité, a-t-on vraiment les mêmes droits et avantages que si l’on opte pour la nationalité luxembourgeoise?», s’enquiert Mya.

Oui. Les futurs doubles nationalisés pourront se présenter aux concours de la fonction publique, pour répondre à une question récurrente des internautes. «J’ai déjà une procédure de naturalisation en cours», note A.R., «dois-je encore introduire la renonciation de mon ancienne nationalité?».

«Les demandeurs ont deux options, explique le rapporteur. Soit laisser courir leur demande. Et tenter ensuite de récupérer leur nationalité d’origine auprès de leur pays. Soit introduire une nouvelle pour faire traiter leur requête selon les nouvelles conditions, avec leurs avantages mais aussi leurs obligations».