Au Luxembourg: Le bac a débuté et certains sont déjà «trop fatigués»

1 / 11 Les candidats au bac ont passé les premières épreuves, ce mardi matin, au lycée Aline Mayrisch. L'essentiel/Vincent Lescaut Certaines candidates avaient le sourire à la fin des épreuves. L'essentiel/Vincent Lescaut Carol, enseignante en biologie, n'a pas réussi à dormir la nuit précédant les épreuves. L'essentiel/Vincent Lescaut

Postez-vous devant la sortie d’une salle d’examen du bac et vous aurez là réunies toutes les émotions. Sourires chez les uns, scepticisme chez d’autres et soulagement déjà général d’une épreuve passée. Ce mardi vers 11h30, les candidats du bac ont bouclé trois premières heures d’épreuves, comme un lancement officiel du cru 2022. «Je suis trop fatigué pour vous répondre», lance un lycéen du lycée Aline Mayrisch, à Luxembourg-Ville, pressé d’aller prendre l’air devant le Forum Geesseknäppchen. On ne saura pas si tout s’est bien passé pour lui.

Lena, 19 ans, est plutôt perplexe aussi. Évoquer «le mécanisme d’élasticité des revenus par rapport à la demande» avait tout du piège pour son épreuve d’économie politique de la Section D. Et on a beau avoir révisé, certains points sont plus compliqués à développer en pratique. «J’ai dû analyser un document pour comprendre les causes de la stérilité chez une femme», explique Zoé, 18 ans, qui sort elle de l’épreuve de Biologie pour la Section C. «C’est vrai que parfois, on nous demande des choses sur lesquelles on n’a pas vraiment insisté en révision», relance Lena, détendue malgré tout.

Certaines candidates étaient plutôt détendues à la fin des épreuves. L'essentiel/Vincent Lescaut

Début d’un marathon pour tous

Carol, paquets de copies sous le bras, sort plutôt soulagée elle aussi de la salle. Elle est enseignante en biologie, surveille le bac depuis vingt ans, mais était tendue pour ce début des épreuves. «Je n’ai pas dormi de la nuit et je suis nerveuse depuis plusieurs jours, s’amuse-t-elle. Le bac est très important et la réussite des élèves c’est un peu la carte d’identité de l’enseignant. On se demande si on les a bien et suffisamment préparés».

Carol, enseignante en biologie, devra corriger des dizaines de copies. L'essentiel/Vincent Lescaut