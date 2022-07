Au Luxembourg : Le bac réussi par 75% des candidats

LUXEMBOURG – Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats du bac, avec un taux de réussite légèrement en-dessous de celui des dix dernières années.

Trois candidats sur quatre ont réussi leurs examens de fin d'étude secondaire 2022 dès la session d'été, selon des chiffres publiés lundi par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un point de moins qu'en 2021 et 3 de moins que la moyenne des dix années précédente (78%). Ce qui fait tout de même 2 612 heureux lauréats cette année, après les épreuves complémentaires, sur 3 483 candidats. S'y ajoutent 16% d'élèves ajournés qui devront retenter leur chance en septembre et 9% de refus, qui devront refaire l'année.

Les taux de réussite diffèrent entre le classique et le général (anciennement technique). Ainsi, dans le classique, 83% des candidats ont désormais leur bac en poche, contre 85% en 2021, 11% devront repasser sur le gril à l'automne et 6% ont échoué. Dans l'enseignement secondaire général, le taux de réussite s'élève à 68%, un point de moins qu'en 2021, le taux d'ajournements est à 20% et le taux de refus s'élève à 12%.