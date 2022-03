Décret de Trump : Le bad buzz d'Uber profite à son concurrent Lyft

Le service de voiture avec chauffeur, critiqué après une action interprétée comme pro-Trump, s'est fait dépasser pour la première fois par son rival sur l'App Store.

Dimanche, une importante manifestation contre ce décret a en effet eu lieu à l'aéroport JFK de New York. Pour soutenir les manifestants, le syndicat des taxis new-yorkais, le New York Taxi Workers Alliance, a décrété une grève entre 18 et 19 heures. De son côté, Uber a cru bon publier un message sur Twitter pour informer ses clients que la hausse des prix avait été suspendue à l'aéroport JFK. «Cela peut entraîner des temps d'attente plus longs. Patience», avait-il précisé.